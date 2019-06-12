حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء (12 يونيو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 11:03 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى درجات الحرارة مرتفعة اليوم على أغلب المناطق، بينما تسجل انخفاضًا ملحوظًا يوم الغد على شمال غرب ليبيا خاصة المناطق الساحلية.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء مغطاة جزئيًا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم غد إلى غربية فشمالية غربية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37-44) مْ وتسجل انخفاضًا يوم الغد على المناطق الممتدة من راس إجدير إلى مصراتة وسهل الجفارة حيث تتراوح ما بين (25-33) مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مرادة:
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (30 - 35) مْ على الساحل الممتد من بنغازي إلى امساعد والجبل الأخضر وما بين (38-42) مْ على الخليج والدواخل وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة – سبها - غـات - غدامس - الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب بينما تتكاثر السحب على غدامس مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 40 - 44) مْ

الكفرة - السرير- تازربو:
السماء صافية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 38 - 43) مْ.

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