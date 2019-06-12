مؤسسة النفط تعلن إعادة تشغيل «المجمع الصناعي 2» بحقل السرير النفطي

المؤسسة الوطنية للنفط. (الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، إعادة تشغيل «المجمع الصناعي 2» التابع لحقل السرير النفطي الذي كان قد توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني.

وأوضحت المؤسسة، أن إعادة تشغيل المجمع سيساعد على إعادة الإنتاج تدريجيًا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم، حيث يبلغ الإنتاج الحالي لحقل السرير النفطي نحو 155 ألف برميل يوميًا، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس اليوم الأربعاء.

ويعد حقل السرير النفطي الواقع في حوض سرت الذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، باحتياطيات تبلغ 4.8 مليار برميل.