فرق الصيانة تبدأ شفط مياه السيول المتراكمة في شوارع ومنازل غات

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)

انطلقت فرق الصيانة بشركة المياه والصرف الصحي بمدينة غات، لشفط المياه المتراكمة في المنازل والبرك والمستنعقات بشوارع مدينة غات إثر السيول والفيضانات التي ضربت المدينة الأسبوع الماضي.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن فرقة صيانة تابعة لمكتب خدمات غات بدعم فرقة الصيانة التابعة لمكتب خدمات أوباري بدأت حملة شفط المياه من عمارات الصحة بحي الثانوية إلى باقي الأحياء.

وأضافت الشركة أنه «جرى تزويد محطة طرد مياه الصرف الصحي بحي القلعة بمولد كهربي، ومحرك مجرور لتشغيل مضخة ودعمها بمحرك مجرور للحد من مياه السيول التي غمرت مجمعات الصرف الصحي وتخفيف معاناة المواطن من مياه الصرف داخل المنازل».

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وتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الأيام الماضية في نزوح أكثر من ألفي شخص من منازلهم، وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء.

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)

فرق الصيانة تبدأ حملة شفط شفط المياه المتراكمة بشوارع مدينة غات. (شركة مياه الشرب والصرف عبر فيسبوك)