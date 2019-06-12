بلدية مصراتة: بدء تدفق المياه تدريجيًا.. وحل مشكلة انقطاعها نهائيًا خلال 3 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 08:18 صباحا
فنيون تابعون للشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة. (بلدية مصراتة)

أعلنت بلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، أن مشكلة انقطاع المياه عن البلدية ستنتهي خلال ثلاثة أيام، مؤكدة بدء تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة.

ونقلت بلدية مصراتة، في بيان صادر عنها اليوم، تصريحًا لرئيس قسم التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي بمصراتة المهندس محمد أبوحجر، أكد فيه الانتهاء من أعمال صيانة المحطة 505 بالمسار الشرقي، بالتعاون بين فرقة الصيانة التابعة لمكتب خدمات مصراتة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي وجهاز النهر الصناعي.

وأشار أبو حجر إلى أنه سيبدأ وبشكل تدريجي حسب الأصول التشغيلية المتبعة بجهاز النهر الصناعي، تدفق الإمدادات المائية من محطة التحكم المغذية للبلدية بمنطقة السدادة، لتبدأ الشبكة في الاستقرار وعودة كميات المياه إلى طبيعتها خلال الثلاثة أيام المقبلة.

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