فريق من مركز الأرصاد يزور مطار غات لإصلاح محطة توقع الظواهر الجوية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 01:54 صباحا
جانب من السيول الغزيرة التي ضربت مناطق بلدية غات. (الإنترنت)

زار فريق من المركز الوطني للأرصاد الجوية، مدينة غات للوقوف على أسبات المشكلات التي تعاني منها محطة الأرصاد الجوية بمطار غات.

وذكر المركز في بيان أمس الثلاثاء، أن الفريق اجتمع مع مشرف المحطة والراصدين الجويين ومسؤولي المطار حيث جرى الاتفاق على وضع آلية لإرسال التحذيرات الجوية عند توقع الظواهر الجوية العنيفة قبل حدوثها مما يُساعد إلى حد كبير في تلافي الأضرار المحتملة.

وأضاف البيان أن المجتمعين اتفقوا على ربط الجهات المعنية في البلدية مع المركز الوطني للأرصاد الجوية بشكل مباشر.

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وتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الأيام الماضية في نزوح أكثر من ألفي شخص من منازلهم، وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء.

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