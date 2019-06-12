شركة الكهرباء: 1300 ميغاوات عجز في الشبكة.. وطرح الأحمال 7 ساعات يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 01:09 صباحا

قال مدير إدارة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء محمد التكوري، إن العجز في الطاقة الكهربائية بلغ 1300 ميغاوات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «النسبة تتغير وفقا لارتفاع وانخفاض درجة الحرارة إضافة إلى خروج 600 ميغاوات من محطة كهرباء الزاوية المزدوجة حيث عادت الوحدة الأولى والتانية للعمل».

وأوضح التكوري في تصريحات لـ«بوابة الوسط»، إن ساعات طرح الأحمال سوف تكون في غضون سبع ساعات يوميًا لمختلف المناطق.

وكانت شركة الكهرباء، ناشدت المواطنين فصل الأجهزة الكهربائية عند انقطاع التيار وأثناء الدخول في برنامج طرح الأحمال، على أن يتم تشغيلها بعد رجوع التيار الكهربائي ببضع دقائق، تفاديًا لتزامن الأحمال وارتفاع أحمال الشبكة الكهربائية وحدوث أعطال في المحولات، ما يؤدي إلى زيادة ساعات فترة الانقطاع.

ويعتمد سكان ليبيا على المولدات الكهربائية التي تشتغل بالبنزين والتي ارتفعت تكلفتها إلى ما يقرب من 1000 دينار  للمولد الواحد من 500 دينار  بسبب الطلب المتزايد عليها.

وتصرف ليبيا سنويًا 800 مليون دينار (615 مليون دولار)، لدعم الكهرباء في البلاد، بحسب تقديرات حكومية، في حين لا يسدّد المواطنون فواتير الكهرباء مند عام 2011 وكانت معدلات رسوم الكهرباء تناهز 300 مليون دينار سنويا. 

وتبلغ مديونية الشركة العامة للكهرباء حتى نهاية السنة الماضية، 2.4 مليارات دينار، منها مليار دينار  هي ديون متراكمة على المواطنين والجهات العامة.

وتواجه ليبيا حاليًا أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تناهز 42 درجة مئوية والتي ينقطع فيها التيار الكهربائي لعدد كبير من الساعات يوميا.

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