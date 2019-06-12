بعد أنباء تسمم مواطنين من «البطيخ».. بلدية سرت تكلف بفحص المحاصيل للتأكد من سلامتها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 12:58 صباحا

عقدت المجلس البلدي لمدينة سرت اجتماعًا طارئًا الثلاثاء لمناقشة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول تسمم بعض المواطنين نتيجة تناول فاكهة البطيخ (الدلاع).

وقال المجلس في بيان نشره عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن لا توجد حالات مرضية أصيبت بطريقة مباشرة نتيجة تناول الفاكهة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن «الواقعة ما زالت تحت الرصد والمتابعة وسيتم تأكيد ذلك بعد إجراء التحاليل اللازمة عن طريق المراكز المختصة في أقرب وقت ممكن».

وكلف المجلس، مسؤول الشؤون الزراعية بسرت ورئيس جهاز الحرس البلدي فرع سرت بأخذ عينات لكافة المحاصيل الزراعية بالبلدية للتأكد من سلامتها.

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كانت مصادر طبية بسرت كشفت في وقت سابق اليوم، عن استقبال أكثر من 21 حالة مرضية بإحدى المصحات الطبية، نتيجة تناولهم «دلاع سرت» المعروف أنه معالج بالكيماوي.

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