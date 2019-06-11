وزير «صحة الوفاق» ومسؤول أممي يبحثان توفير الإمدادات الطبية لمتضرري حرب العاصمة وسيول غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:03 مساء
جانب من لقاء بن عمر والمسؤول الأممي في طرابلس. (صفحة وزارة الصحة عبر فيسبوك)

بحث وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق أحميد محمد بن عمر، اليوم الثلاثاء، مع نائب رئيس مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية كاسبر انجبورغ، سبل تعزيز التعاون المشترك في توفير الإمدادات الطبية لمتضرري حرب العاصمة والسيول التي ضربت مدينة غات الأسبوع الماضي.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، أن بن عمر والمسؤول الأممي ناقشا سبل تقديم الإمدادات الطبية العاجلة لأهالي مدينة غات التي شهدت مؤخرًا موجة من السيول والفيضانات بسبب سقوط الأمطار الغزيرة.

وأشاد بن عمر، بدور بعثة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في تقديم الدعم في ظل الظروف الراهنة وفق خطة الاستجابة الإنسانية».

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من جانبه أعرب إنجبورغ، عن «استيائه الشديد لاستهداف الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والمستشفيات الميدانية في جبهات القتال»، وفق البيان.

وحضر الاجتماع، منسقة الشؤون الإنسانية بمكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية نور الهدى قليصة، ومدير مكتب التعاون الدولي خالد عطية، ومدير إدارة الطوارىء الصحية أمينة الجليدي، ومنسق شؤون المنظمات بمكتب التعاون الدولي توفيق حريشة.

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسات العامة.

جانب من لقاء بن عمر والمسؤول الأممي في طرابلس. (صفحة وزارة الصحة عبر فيسبوك)
جانب من لقاء بن عمر والمسؤول الأممي في طرابلس. (صفحة وزارة الصحة عبر فيسبوك)
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