مستشفى الأطفال في طرابلس تنفي تسجيل أي حالة وفاة بسبب فيروس «النزلة المعوية»

مستشفى الأطفال بطرابلس . (الإنترنت- أرشيفية)

نفت مستشفى الأطفال في طرابلس، تسجيل أي حالة وفاة بين الأطفال بسبب فيروس «النزلة المعوية» الذي ظهرت أعراضه على عدد من الأطفال تمثلت في إسهال وقيء وارتفاع في درجة حرارة الجسم.

ودعا مدير مستشفى الأطفال بطرابلس (أخصائي جهاز هضمي)، أحمد البشتي، المواطنين إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات، موضحًا أن «المرض موسمي ويحدث مع التغيرات الجوية»، حسب بيان نشرته المستشفى عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأضاف البشتي، أن «جميع الحالات المسجلة تماثلت أغلبها للشفاء بعد إعطائها أملاح تعويضية فيما تم إيواء عدد بسيط داخل المستشفى».

وأوضح مدير مستشفى الأطفال بطرابلس أن «مرض النزلة المعوية يعد من الأمراض التي تنتشر خلال فصل الصيف نتيجة عدم الاهتمام بنظافة الأيدي وتناول أطعمة غير صحية».

يذكر أن النزلات المعوية تعد من أبرز الأمراض التي تصيب الأطفال مع التغيرات الجوية، وتحدث نتيجة تعرض الطفل للعدوى المنتقلة إليه من والديه أو ممن يحملها، عند ملامسة يد ملوثة بعدوى ليد الطفل إذ يضعها الأخير في فمه، مما يتسبب في نقلها إليه.