وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر يناقشون غدًا تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 07:29 مساء
من اليمين وزراء خارجية مصر، سامح شكري، وتونس خميس الجهيناوي والجزائر صبري بوقادوم. (الإنترنت)

يناقش وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، يوم غد الأربعاء، في العاصمة التونسية تطورات الأوضاع في ليبيا في إطار الآلية الوزارية التي تعقد بالتناوب بين عواصم الدول الثلاث.

وقالت وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، إن الوزير سامح شكري سيتوجه غدًا إلى تونس للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول ليبيا، والذي يُعقد دوريًا بمشاركة وزراء خارجية الدول الثلاث.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، المُستشار أحمد حافظ في تصريح نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» «إنه من المنتظر أن يشهد اجتماع تونس بحث آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، واستعراض سبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في ليبيا، بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي الشقيق».

وأوضح حافظ أن اجتماع تونس يأتي استكمالاً للاجتماعات الوزارية المتعاقبة للآلية الوزارية الثلاثية حول ليبيا، والتي تُعقد بالتناوب بين عواصم تلك الدول، حيث استضافت القاهرة الاجتماع الأخير يوم 5 مارس الماضي.

وسيشارك في الاجتماع الدوري للمرة الأولى وزير الخارجية الجزائري الجديد صبري بوقادوم الذي تولى منصبه خلفًا للوزير السابق عبدالقادر مساهل ضمن التشكيل الحكومي الجديد في الجزائر عقب استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

والاجتماع الوزاري الثلاثي هو الأول منذ اندلاع الحرب بالعاصمة الليبية طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي بعد إعلان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر إطلاق عملية عسكرية بهدف «تحرير طرابلس».

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وخلال اجتماعهم الأخير في القاهرة أكد وزراء خارجية مصر والجزائر وتونس «على أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، كما أكدوا على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية».

وجدد الوزراء الثلاثة خلال الاجتماع «مناشدتهم لجميع الأطراف بالتحلي بالمسؤولية وإبداء المرونة اللازمة والتعاطي بإيجابية مع مقتضيات العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعلاء المصلحة الوطنية الليبية العليا دون غيرها».

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