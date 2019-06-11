السراج يلتقي رئيس اللجنة التأسيسية «للهيئة البرقاوية»

لقاء السراج والكزة بمقر المجلس الرئاسي في طرابلس. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الثلاثاء، رئيس اللجنة التأسيسية لـ«الهيئة البرقاوية» عبدالحميد الكزة، بمقر المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عبر صفحته على «فيسبوك» إن الكزة «أكد خلال اللقاء رفض أهل برقة للاعتداء على العاصمة طرابلس»، و«عبر عن استنكاره لخطاب الفتنة بين أبناء الشعب الليبي الواحد».

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وأضاف أن الكزة أوضح خلال اللقاء «أن اللجنة التأسيسية للهيئة البرقاوية قطعت مراحل مهمة على طريق التأسيس، وأصبحت تضم فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية بارزة من مختلف مدن ومناطق برقة، وهي مستمرة في عملها ولقاءاتها مع الجهات المحلية والدولية».

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من جهته رحب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بداية اللقاء بـ«الكزة مثمنًا دوره، ودور كافة شيوخ وحكماء الوطن في حماية النسيج الاجتماعي الليبي، ودعوتهم للحوار والمصالحة والعمل معاً لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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يشار إلى أن تأسيس «الهيئة البرقاوية» جرى عقب اللقاء الذي جمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووفد من المنطقة الشرقية في العاصمة التونسية يوم 22 مايو الماضي، وهي كيان يضم فعاليات اجتماعية وثقافية.