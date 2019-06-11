طاقم الزورق «P301» يغادرون إلى تونس لاستكمال برنامج التدريب العملي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 05:48 مساء
الزورق «P301» الذين غادروا إلى تونس لاستكمال برنامج التدريب العملي. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني أن طاقم الزورق «P301» المكون من 19 عنصرا بينهم ضباط وضباط صف وموظفون غادروا إلى تونس لاستكمال برنامج التدريب العملي على الزورق والتي ستجري في مدينة بنزرت.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، أن برنامج التدريب العملي الذي استؤنف العمل به يجري بإشراف الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة للوزارة برئاسة عقيد البشير بالنور لتدريب وتطوير قدرات أعضاء أطقم الزوارق البحرية التابعة للإدارة.

وقالت وزارة الداخلية إن الـ19 عنصرا الذين توجهوا إلى تونس لاستكمال برنامج التدريب العملي سبق لهم اجتياز برنامج التدريب النظري الذي جرى في إيطاليا خلال الفترة الماضية في إطار التعاون الأمني بين البلدين للرفع من كفاءة منتسبي المجالات الأمنية الليبية كافة.

وفي سياق منفصل، أعلنت الوزارة أن مدير الإدارة العامة لأمن السواحل عقيد البشير بالنور قام اليوم بالوقوف على الصيانة الطارئة للزورق (111) والتي تنفذها فرقة الصيانة الوطنية بالإدارة في إطار الحفاظ على جاهزية الزوارق البحرية التابعة للإدارة.

وأشارت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى أن أعمال الصيانة تشرف عليها فرقة الصيانة الوطنية التي تخرجت خلال المدة الماضية في دورة تدريبية محلية في مجال صيانة الزوارق البحرية بالإدارة العامة لأمن السواحل.

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