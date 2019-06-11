القافلة الطبية بغات تزور تهالا وتوقع الكشف على 150 مواطـنًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 04:29 مساء
جانب من توقيع الكشف الطبي على المواطنيين بتهالا. (الإنترنت)

زار أطباء القافلة الطبية بمدينة غات أمس الإثنين المركز الصحي بمنطقة تهالا التي تبعد عن مركز مدينة غات 60 كلم من ناحية الشمال.

ووقعت القافلة الكشف على نحو 150 حالة، حيث أن نسبة كبيرة من المواطنين بالمنطقة يعانون من أمراض جلدية سببتها لهم مياه السيول الملوثة، وفق ما أفاد به مكتب الإعلام التابع للمركز الطبي بمدينة غات على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وشكا مدير المركز الصحي بتهالا، وبعض المواطنين من إغلاق المركز منذ عدة أعوام بسبب عدم وجــود أطباء بالمنطقة.

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وأعلن المجلس البلدي غات، في وقت سابق، أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والهيئة الليبية للإغاثة بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ، تعمل على إنشاء مخيمات خاصة بالنازحين من بيوتهم جراء الفيضانات التي ضربت المدينة منذ الإثنين الماضي.

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وأودت السيول، التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي، بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

جانب من توقيع الكشف الطبي على المواطنيين بتهالا. (الإنترنت)
سيارات تابعة لبقلفلة الطبية بمدينة غات. (الإنترنت)
مواطنون يجرون الكشف الطبي بتهالا. (الإنترنت)
مواطنون يجرون الكشف الطبي بتهالا. (الإنترنت)
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