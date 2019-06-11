توزيع مستلزمات ومواد غذائية على متضرري سيول غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 03:22 مساء

وزع فريق الطوارئ فرع أجدابيا، الثلاثاء، أغطية وأواني طهي ومواد تنظيف ووسائد، على النازحين القاطنين في مخيمات: غات المركز والبركت والفيوت، جراء السيول التي ضربت البلدة، وذلك بالتعاون مع «الهلال الأحمر» فرع غات.

وقال المكتب الإعلامي «الهلال الأحمر»، فرع إجدابيا، إلى «بوابة الوسط» إنه جرى توزيع مواد غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي على المطابخ الجماعية المتكفلة بالمخيمات.

المكتب الإعلامي أكد استمرار عمليات الإغاثة، مستهدفة النازحين في الصحراء «الرملة»، والمتضررين في الأحياء السكنية؛ للحد من المعاناة والحفاظ على الحد الأدنى للعيش الكريم.

وأودت السيول، التي تضرب غات منذ الإثنين الماضي، بحياة شخصين، فيما بات 24 شخصًا في عداد المفقودين، وتم توزيع 1568 نازحًا على مركز الإيواء، وفق بيانات رسمية صادرة عن المجلس البلدي غات.

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