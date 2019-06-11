أسعار صرف العملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 03:50 مساء

استقر سعر صرف العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار اليوم الثلاثاء.

وحافظ الدولار على مستوى 4.40 دينار الذي سجله أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». كما بقي اليورو عند مستوى 4.92 دينار، والجنيه الإسترليني عند مستوى 5.50 دينار الذي سجله أمس الإثنين. ولم يطرأ تغيير يذكر على الليرة التركية التي ظلت عند مستوى 0.75 دينار، كذلك حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.46 دينار.

وفي السوق الرسمية، تراجع متوسط سعر العملة الأميركية إلى 1.3978 دينار، مقابل 1.3999 دينار قبل إجازة عيد الفطر (الإثنين 3-6-2019)، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وارتفعت العملة الأوروبية مقابل العملة الليبية، حيث زاد اليورو إلى 1.5781 دينار، مقابل 1.5638 دينار، في حين انخفضت العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.768 دينار، مقابل 1.7684 دينار.

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