السفير الإيطالي يؤكد الحاجة الملحة إلى عودة ليبيا مستقرة وآمنة

السفير الإيطالي خلال لقائه وزير خارجية الوفاق سيالة. (السفارة الإيطالية في ليبيا)

أكد السفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، أن هناك حاجة ملحة للعودة إلى ليبيا المستقرة والآمنة.

جاء ذلك خلال لقاء السفير الإيطالي، اليوم، وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة؛ لبحث التعاون الثنائي بين البلدين.

وقالت السفارة الإيطالية، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الثلاثاء، إن سيالة وبوتشينو، ناقشا سبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات الهجرة والتجارة، وبناء القدرات والتعليم والثقافة.

وعقد سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، الأحد، محادثات مع مسؤولي مدينة مصراتة؛ لدعم العملية السياسية وتعزيز التعاون الاقتصادي.

وقالت السفارة الإيطالية في ليبيا: «إن زيارة السفير غريمالدي إلى مصراتة تأتي في إطار الجهود الرامية لدعم العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة وتعزيز التعاون مع إيطاليا والشركات الإيطالية».