إنقاذ 60 مهاجرًا غير شرعي على متن قارب مطاطي شمال الخمس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:58 مساء

تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية، من إنقاذ قارب مطاطي يحمل على متنه 60 مهاجرًا غير شرعي، بينهم امرأة واحدة من جنسيات أفريقية مختلفة، علي بعد 92 ميلًا شمال غرب الخمس.

وقال مكتب الإعلام والثقافة البحرية التابع للقوات البحرية الليبية، في بيان صادر عنه اليوم، إنه بناءً على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قارب هجرة غير شرعية، أبحر الزورق (أوباري) التابع للقطاع الأوسط لحرس السواحل في مهمة بحث وإنقاذ، أمس الإثنين، وتمكن من العثور على قارب مطاطي على متنه 60 مهاجرًا غير شرعي.

حرس السواحل ينقذ 22 مهاجرًا غير شرعي شمال صبراتة

وأشار البيان، إلى أن المهاجرين غير الشرعيين من جنسيات مختلفة، موزعين كالتالي: 49 سودانيًا و5 من بنغلاديش ومهاجر تشادي وآخر من مالي، بالإضافة إلى امرأة من التوغو.

وأكد البيان، إنزال المهاجرين غير الشرعيين إلى نقطة الخمس لحرس السواحل وتقديم المساعدة الإنسانية والطبية وتسليمهم إلى مركز إيواء سوق الخميس التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقبل يومين، تمكنت دورية تابعة لقطاع طرابلس لحرس السواحل بالقوات البحرية، مساء الجمعة، من إنقاذ قارب خشبي صغير (فلوكة) على متنه 22 مهاجرًا غير شرعي، في منطقة حقل البوري حوالي 55 ميلًا شمال صبراتة.

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