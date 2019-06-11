«تعليم سرت» يبحث علاوة الحصة ومواعيد الامتحانات

اجتماع مراقب تعليم سرت بمدراء المدارس. (تعليم الوفاق)

عقد مراقب تعليم سرت مفتاح عبد الكافي، اجتماعًا مهمًّا بمديري مكاتب الخدمات التعليمية والمؤسسات التعليمية بسرت؛ لبحث علاوة الحصة ومواعيد الامتحانات.

وقالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، إنه عُـقد صباح اليوم الثلاثاء بقاعة اجتماعات شهداء 12 سبتمبر بثانوية الاتحاد بسرت، اجتماع لاستعراض ثلاثة موضوعات وهي علاوة الحصة والمنتسبين الجدد ومواعيد الامتحانات ، مؤكدة أن الاجتماع استقرَّ على أهمية تنفيذ ما ورد في قرارات وزارة التعليم بالخصوص وإنجاز المطلوب في الوقت المحدد.

حضر الاجتماع مديرو مكاتب التعليم الأساسي والثانوي والتفتيش والمعلوماتية والخدمة الاجتماعية والإرشاد النفسي والمتابعة والإعلام والخدمات التعليمية الصلول الخضر وسرت المركز والقرضابية بالمراقبة، كما حضره مديرو المدارس بكافة مكاتب الخدمات التعليمية التابعة للمراقبة المستهدفين بالاجتماع.

اجتماع مراقب تعليم سرت بمدراء المدارس. (تعليم الوفاق)