السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:06 مساء

تراجع الدولار الأميركي أمام الدينار الليبي في السوق الرسمية، اليوم الثلاثاء، حيث سجل متوسط سعر الدولار 1.3978 دينار، مقابل 1.3999 دينار قبل إجازة عيد الفطر (الإثنين 3-6-2019)، بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي.

وارتفعت العملة الأوروبية مقابل العملة الليبية، حيث زاد اليورو إلى 1.5781 دينار، مقابل 1.5638 دينار، في حين انخفضت العملة البريطانية ليسجل الجنيه الإسترليني 1.768 دينار، مقابل 1.7684 دينار.

كما انخفض سعر صرف الين الياباني إلى 1.28 دينار، مقابل 1.29 دينار، واليوان الصيني 0.2017 دينار، مقابل 0.2028 دينار.

وبالنسبة لبعض العملات الخليجية، شهدت العملة السعودية تراجعًا أمام العملة الليبية خلال الفترة نفسها، لتسجل 0.3718 دينار، مقابل 0.3733 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي الذي تراجع إلى 0.3796 دينار، مقابل 0.3811 دينار.

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