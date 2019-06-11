اندلاع حريق بمولد كهربائي بحقل السرير.. وخسارة 30 ألف برميل نفط يوميًا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:39 مساء
حريق بمولد كهربائي بحقل السرير النفطي. (مؤسسة النفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، نشوب حريق بمولد كهربائي بحقل السرير النفطي، تسبب في خسارة بالإنتاج تقدّر بحوالي 30 ألف برميل نفط يوميًا.

وقالت مؤسسة النفط، في بيان صادر عنها اليوم، إن أحد المولدات الكهربائية بمحطة التجميع رقم 1 بحقل السرير توقف عن العمل نتيجة حريق نجم عن ارتفاع درجات الحرارة في ساعة مبكرة من صباح أول أمس الأحد 9 يونيو 2019، مما تسبب في انخفاض في الإنتاج يقدر بحوالي 30 ألف برميل يوميًا.

وأكدت مؤسسة النفط أن الحريق نشب في محطة توليد الكهرباء التابعة للحقل، مما أدى إلى قطع الخدمة عن المجمع الأول، مشيرة إلى أنه يتمّ الآن إجراء تحقيق داخلي لتحديد أسباب ارتفاع حرارة المولد، وتقدير أعمال الإصلاح الضرورية لعملية إعادة التشغيل.

وأوضحت أن شركة الخليج العربي تمكت أمس من إعادة تشغيل المجمع رقم 2 الذي توقف خلال شهر مايو الماضي بسبب عطل فني، مؤكدة أنه سيساعد على إعادة الإنتاج تدريجيًا وإضافة كمية تصل إلى 60 ألف برميل في اليوم.

ويعتبر حقل السرير النفطي، الواقع في حوض سرت والذي تُشرف على تشغيله شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، أحد أكبر الحقول النفطية في ليبيا، وينتج حوالي 155 ألف برميل يوميًا، باحتياطات مؤكّدة تبلغ 4.8 مليار برميل.

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