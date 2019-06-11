بلدي صبراتة يبحث تطوير قسم العظام بمستشفى المدينة التعليمي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 02:13 مساء

بحث عميد بلدية صبراتة حسين الذوادي حزمة من الإصلاحات لتطوير قسم العظام بمستشفى صبراتة التعليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عميد البلدية مساء الاثنين، مع أطباء ومدير مستشفى صبراتة والمسؤولين عن قسم العظام بالمستشفى.

وقالت بلدية صبراتة، في بيان صادر عنها اليوم، إن الاجتماع تضمن بحث كيفية توفير الأجهزة والمعدات التي يحتاجها قسم العظام بالمستشفى والتي من شأنها تسهيل الخدمات للمواطن داخل البلدية وخارجها.

وشدد عميد صبراتة علي ضرورة تكاثف الجميع وتوحيد الرؤى للنهوض بكافة المؤسسات الخدمية داخل بلدية صبراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟