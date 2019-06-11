«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 01:29 مساء
خريطة توضح موقع بلدية طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)

أعلنت بلدية طرابلس المركز، أن أماكن الاصطياف في الحدود الإدارية للبلدية، غير صالحة للسباحة أو الصيد  لوجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها.

وقالت بلدية طرابلس المركز، في بيان صادر عنها مساء الاثنين، إنها كلفت فريق الإصحاح البيئي ومهندسي البلدية بتركيب اللافتات الإرشادية الدالة على عدم صلاحية السباحة أو الصيد، وفق نتائج تحاليل عينات مياه البحر لأماكن مختلفة على طول الشاطئ المطل للبلدية.

وأوضحت أن العينات التي أخذها  فنيون مختصون، أظهرت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها في مختبرات عامة وخاصة.

تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
تعليق لافتات تحذر من السباحة أو الصيد بشواطئ طرابلس المركز. (بلدية طرابلس المركز)
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