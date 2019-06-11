«بلدي زوارة» يناقش حلولاً عاجلة لاستمرار عمل محطة التحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 12:25 مساء
لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة. (بلدي زوارة)

بحثت لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة مع إدارة محطة تحلية مياه البحر بالمدينة، الحلول العاجلة لضمان استمرار عمل المحطة، إلى حين استكمال إجراءات عَـمرة المرحلة الأولى التي تصل قدرتها في حالة تشغيلها إلى 40 ألف متر مكعب يوميًّا.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس البلدي زوارة، إن إجراءات العَـمرة وصلت إلى ديوان المحاسبة لمراجعتها، مؤكدًا الاتفاق على وضع آلية للتنسيق معًا لمتابعة الموضوع والعمل على إيجاد الحلول السريعة لضمان استمرارية عمل المرحلة الثانية وكيفية العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لها.

وتعمل إدارة المحطة لتشغيلها «رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها مع نقص قطع الغيار وصعوبة توفيرها من خارج البلاد»، بحسب البيان.

لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة. (بلدي زوارة)
لجنة البنية التحتية بالمجلس البلدي زوارة. (بلدي زوارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟