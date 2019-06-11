«الكهرباء» تنفي دخول أي وحدة توليد بمحطة أوباري على الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 12:13 مساء
فنيون تابعون لشركة الكهرباء خلال محاولة إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية: شركة الكهرباء)

نفت الشركة العامة للكهرباء دخول أي وحدة من وحدات التوليد بمحطة أوباري على الشبكة.

وقالت شركة الكهرباء، في بيان صدر اليوم، إن «صفحات التواصل الاجتماعي تناولت أمس الإثنين، خبرًا مفاده تشغيل الوحدة الرابعة في محطة أوباري ودخولها على الشبكة»، مشيرة إلى أنه «لم يتم دخول أي وحدة من وحدات التوليد بمحطة أوباري على الشبكة».

«الكهرباء» تتوقع تشغيل محطة أوباري الغازية خلال شهر يوليو

وطالبت الشركة بالرجوع إلى مسؤولي الإدارة العليا أو دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، قبل نشر أي خبر يتعلق بقطاع الكهرباء.

وأكدت أن دخول محطة أوباري للعمل سيتم خلال شهر يوليو المقبل، مشيرة إلى أنها ستوفر جزءًا من الفاقد في التيار جراء الأضرار التي طالت الشبكة نتيجة الأحداث الأمنية.

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