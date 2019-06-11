ضبط مصنع للكحول بمنطقة الكيش في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:50 صباحا
مصنع للكحول بمنطقة الكيش في بنغازي. (أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الثلاثاء، ضبط شخص مسؤول عن مصنع للكحول بمنطقة الكيش.

وقالت «أمن بنغازي»، في بيان صادر عنها اليوم، إن جهود قسم التحريات العامة أسفرت عن ضبط مصنع للكحول بمنطقة الكيش.

وأشارت إلى أنها داهمت المنزل محل النشاط غير المشروع بعد اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، مؤكدة ضبط مصنع للكحول متكامل، وثماني قنينات، ستة لتر (بانقة)، مليئة بالمواد المسكرة، وإعدام باقي الكمية أثناء المداهمة حسب تعليمات النيابة العامة.

وأوضحت أنها تمكنت من ضبط المدعو/أ.أ.م، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله بعد أن اعترف بما نسب إليه من اتهامات.

مصنع للكحول بمنطقة الكيش في بنغازي. (أمن بنغازي)
مصنع للكحول بمنطقة الكيش في بنغازي. (أمن بنغازي)
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