رئاسة الأركان العامة التابعة لـ«الوفاق» تعد شحنة إغاثة لإرسالها إلى غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 11:17 صباحا
شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)

أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، إعداد شحنة من مواد الإغاثة ليتم إرسالها إلى مدينة غات التي غرقت بعض أحيائها نتيجة الفيضانات التي تشهدها منذ أسبوعين.

وقالت رئاسة الأركان العامة، في بيان صادر عنها اليوم، إنه جرى جمع هذه المواد في المخازن المخصصة لجمع الإغاثة في طرابلس مع المساعدات التي تصل من المؤسسات والجهات الحكومية والأهلية؛ ليتم إرسالها إلى غات.

وأشار البيان إلى أن رئاسة الأركان تتابع ما يحدث في غات عن طريق المنطقة العسكرية الجنوبية «وتحاول أن تقدم كل ما يحتاجه المواطنون في تلك المنطقة المنكوبة للتخفيف من معاناتهم».

وشكلت لجنة أزمة وصحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فريقًا طبيًّا متخصصًا لتقييم الوضع الصحي بغات.

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وقال مدير إدارة الإعلام الصحي بالمركز، الدكتور محمد الجازوي، إن الفريق سيصل إلى غات مساء الثلاثاء، بعد التنسيق مع الخطوط الجوية الأفريقية على تسيير رحلات خاصة بفريق المركز الوطني إلى غات.

وبيّن الجازوي أن المركز يعمل على مكافحة الأمراض، خاصة في أماكن تجمع النازحين، وذلك ضمن اختصاصاته في الجانب الوقائي.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة الأزمة، التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لمتابعة أوضاع المتضررين من سيول غات، من مخاوف انتشار الأمراض بين العائلات النازحة إلى المدارس، وخطر تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها وتأثيرها على المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الأوضاع في المدينة تتجه للتحسن».

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شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)
شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)
شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)
شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)
شحنة مواد إغاثة تجهزها رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي. (رئاسة الأركان)
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