حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء (11 يونيو 2019)

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 10:52 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثير موجة الحر على أغلب مناطق غرب ليبيا بارتفاع درجات الحرارة بينما يبقى الطقس معتدلاً على أغلب مناطق الساحل الشرقي.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة:
السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى مناطق الساحل الغربي ونالوت مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على بعض المناطق، تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية على المناطق الساحلية، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (37-44) مْ.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مرادة:
السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (26 - 32) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر وما بين (35-38) مْ على الدواخل وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة - سبها- غـات- غدامس - الحمادة:
تتكاثر السحب هده الليلة على غدامس وغات مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط اليوم على غدامس مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين ( 39- 43) مْ

الكفرة- السرير- تازربو:
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين (38- 41) مْ.

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