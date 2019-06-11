«الوطني لمكافحة الأمراض» يشكل فريقًا طبيًا لتقييم الوضع الصحي في غات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 08:12 صباحا
فريق من الهلال الأحمر الليبي يتفقد النازحين بغات. (أرشيفية: الإنترنت)

شكلت لجنة أزمة وصحة طوارئ المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض فريقًا طبيًا متخصصًا لتقييم الوضع الصحي بغات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بمقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس، بحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وقال مدير إدارة الإعلام الصحي بالمركز، الدكتور محمد الجازوي، إن الفريق سيصل غات مساء الثلاثاء، بعد التنسيق مع الخطوط الجوية الأفريقية على تسيير رحلات خاصة بفريق المركز الوطني إلى غات.

وأوضح الجازوي أن الفريق سيعمل كخطوة أولى على تقييم الوضع الصحي بغات بعد أن اجتاحتها مياه السيول وغمرت 70% منها، مضيفًا أن الفريق سيعمل أيضًا على مساندة الفرق الطبية العاملة بالمدينة على تقديم الخدمات الصحية للأسر النازحة.

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وبيّن الجازوي أن المركز يعمل على مكافحة الأمراض خاصة في أماكن تجمع النازحين، وذلك ضمن اختصاصاته في الجانب الوقائي.

وفي وقت سابق، حذرت لجنة الأزمة التي شكلتها حكومة الوفاق الوطني لمتابعة أوضاع المتضررين من سيول غات، من مخاوف انتشار الأمراض بين العائلات النازحة إلى المدارس وخطر تلوث مياه الآبار والشرب واختلاطها وتأثيرها على المواطنين، مؤكدة في الوقت نفسه أن «الأوضاع في المدينة تتجه للتحسن».

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وأعلن المجلس الرئاسي غات «مدينة منكوبة»، إثر السيول التي تضربها منذ حوالي أسبوعين، ووجه الوزارات إلى «اتخاذ كافة التدابير للتعامل مع الأوضاع في المدينة، بما يضمن تقديم كل الدعم اللازم الإداري والأمني والصحي، والاجتماعي والخدمات الأخرى على نحو عاجل واستثنائي»، داعيًا إلى موافاته بتقارير يومية.

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