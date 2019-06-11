تونس تنخرط في برنامج أممي لرصد «القنابل الموقوتة» العائدين من ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الثلاثاء 11 يونيو 2019, 12:33 صباحا
صورة من فيديو دعائي نشره تنظيم الدولة, 17 مارس 2014 (ا ف ب)

أبدت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب استعداد المؤسسات الحكومية المختصة للانخراط في برنامج أممي متعلق بملاحقة تنقل الإرهابيين عبر الحدود، في وقت تترصد البلاد عودة مئات «الجهاديين» من بؤر التوتر في ليبيا وسوريا بعد هزيمة تنظيمهم الإرهابي.

وقالت الهيئة التونسية وهي لجنة حكومية إن البرنامج التابع للأمم المتحدة له القدرة على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون ويلاحق تحركاتهم عبر الحدود.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام تونسية محلية اليوم الإثنين، فإن البرنامج سيساعد السلطات على الحد من المخاطر الإرهابية المتصلة بحدودها الشرقية مع ليبيا وحدودها الغربية مع الجزائر علاوة على مراقبة التحركات المشبوهة في مجموع الموانئ والمطارات التونسية التي قد تكون ملجأ لتسلل الإرهابيين عبر جوازات سفر مزورة أو هويات مخفية.

اقرأ أيضًا.. حرب العاصمة تؤجج هواجس «ترانزيت داعش»

وأطلقت الأمم المتحدة في 7 مايو الماضي برنامجًا يتعلق بالسفر في ميدان مكافحة الإرهاب لبناء قدرات الدول على منع الجرائم الإرهابية والسفر المتصل بها، عن طريق استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب مع احترام الخصوصية وبما يتوافق مع قانون حقوق الإنسان الدولي.

وقدمت الأمم المتحدة برنامجًا إلكترونيًا حديثًا يسمى «go Travel» وهو قادر على تحليل بيانات السفر بناء على مخاطر محددة، وسيساعد على رصد وتتبع من يشتبه في أنهم إرهابيون وتحركاتهم عبر الحدود.

ويحتدم الجدل الحكومي والشعبي في تونس عقب إعلان السلطات أخيرًا عن اضطرارها لمعالجة مشكلة عودة المقاتلين في صفوف التنظيمات المسلحة في ليبيا وسورية والعراق حيث تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل عودة نحو ألف إرهابي من بؤر الصراع في الفترة الممتدة ما بين 2011 وأكتوبر 2018، إلى جانب 17 ألف شخص تم منعهم من السفر نحو مناطق النزاع للالتحاق بتنظيمات إرهابية.

اقرأ أيضًا.. تحسب مغاربي لـ«العائدين إلى ليبيا» بعد انصياع لأميركا في استعادة «دواعش» سوريا

ووفق إحصائيات رسمية يناهز العدد الإجمالي للإرهابيين المتواجدين في بؤر النزاع ثلاثة آلاف إرهابي قتل البعض منهم أثناء المعارك في سورية وفي العراق وفرّ آخرون إلى ليبيا ودول أفريقيا بحثًا عن الملاذات الآمنة بدل السجون.

وأكدت اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب أن المتورطين في الإرهاب العائدين من ليبيا، تتم إحالتهم على القضاء ثم السجن إلى جانب إحاطتهم بالرعاية المدروسة بعد خروجهم إلى المجتمع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟