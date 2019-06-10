أعيان وأئمة سبها يدعمون الجيش والشرطة لفرض الأمن في المدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 11:06 مساء
أعيان وأئمة سبها خلال زيارتهم لمقر مديرية الأمن. (بوابة الوسط)

أعلن مواطنو وأعيان وأئمة بلدية سبها وأعضاء منظمات المجتمع المدني، دعمهم لجهود قوات الجيش والشرطة المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بفرض الأمن في مدينة سبها بعد تزايد أعمال السرقة والسطو المسلح والجريمة المنظمة في الفترة الماضية.

وزار عدد من المواطنين وأصحاب المحال وأعيان سبها، مقر مديرية أمن سبها وعقدوا اجتماعًا مع قادة الكتيبة 116 بعد تكليفها من قبل القيادة العامة للحيش بتأمين المدينة ومديرية الأمن بحضور ضابط مديرية أمن سبها والأجهزة الامنية وعميد بلدية سبها.

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واتفق المجتمعون على رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون ودعم الجيش والشرطة اجتماعيًا في محاولة للقضاء على الجريمة وبسط الأمن في مدينة سبها.

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