البعثة الأممية: استمرار الصراع أدى لضغط غير مسبوق على المنشآت الطبية في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 08:20 مساء
مسؤولو البعثة الأممية يسلمون سيارتي الإسعاف للهلال الأحمر وبلدية السواني. (صفحة البعثة عبر فيسبوك)

تبرعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بسيارتي إسعاف مجهزتين بالكامل إلى الهلال الأحمر الليبي وبلدية السواني في طرابلس.

وسلمت البعثة، السيارتين خلال احتفالية نظمتها بمقر الأمم المتحدة للدعم في طرابلس اليوم الإثنين، بحضور الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة ونائب رئيس بعثة المفوضية ماثيو بروك، حسب ما ذكرت البعثة عبر حسابها بموقع «فيسبوك».

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وذكرت البعثة أن «الصراع المستمر أدى إلى ضغط غير مسبوق على جميع المنشآت الطبية في طرابلس وحولها».

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة من الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مخلفة 607 قتلى، و3261 جريحًا بينهم 117 مدنيًا، حسب منظمة الصحة العالمية. فيما تشهد الساحة الدولية جهودًا مضنية لإعلان وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

مسؤولو البعثة الأممية يسلمون سيارتي الإسعاف للهلال الأحمر وبلدية السواني. (صفحة البعثة عبر فيسبوك)
مسؤولو البعثة الأممية يسلمون سيارتي الإسعاف للهلال الأحمر وبلدية السواني. (صفحة البعثة عبر فيسبوك)
مسؤولو البعثة الأممية يسلمون سيارتي الإسعاف للهلال الأحمر وبلدية السواني. (صفحة البعثة عبر فيسبوك)
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