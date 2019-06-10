سلامة وسيالة يبحثان آخر تطورات حرب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 07:36 مساء
وزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة., 10 يونيو 2019

التقى صباح اليوم الإثنين وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية، أن سلامة تحدث مع سيالة حول مساعي البعثة واتصالاتها الدولية وزياراتها لعدد من الدول بشكل عام ودائمة العضوية في مجلس الأمن بشكل خاص، للمناقشة حول «تطورات الأوضاع والعدوان على العاصمة طرابلس التي تجريها البعثة مع عدد من الأطراف سواء في الداخل أو الخارج» بحسب البيان. 

سلامة يطلع وفدًا أوروبيًا على آخر تطورات الوضع في ليبيا

من جانبه أطلع سيالة رئيس البعثة الأممية على نتائج زيارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، الأخيرة لكل من السعودية ومالطا والمشاورات التي أجراها بخصوص تطورات الأوضاع في طرابلس.

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