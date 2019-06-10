الأمم المتحدة تدشن مخيمات خاصة للنازحين من فيضانات غات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 06:14 مساء
مساعدات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لتدشين مخيمات لجوء في غات, 10 يونيو 2019

قال المجلس البلدي غات، إن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والهيئة الليبية للإغاثة بعد التنسيق مع لجنة الطوارئ، تعمل على إنشاء مخيمات خاصة بالنازحين من بيوتهم جراء الفيضانات التي ضربت المدينة منذ الإثنين الماضي.

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وأوضح المجلس في بيان اليوم، أن «هذه المخيمات ستكون مجهزة بالكامل بعد وصول كل المعدات ليلة البارحة لبلدية غات»، مضيفًا أن الفرق التابعة للجنة الطوارئ ستبدأ بمعاينة الأماكن لاختيار الأنسب منها لإقامة المخيمات داخل البلدية.

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