«الوطني للامتحانات» يناقش أوضاع الطلبة النازحين وأعمال الفصل الإداري عن الوزارة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 04:51 مساء
اجتماع المركز الوطني للامتحانات لمناقشة أوضاع الطلبة النازحين, 10 يونيو 2019

عقد المركز الوطني للامتحانات اجتماعًا برئاسة المدير العام للمركز الدكتور محمود البوعزي، وحضور رؤساء الأقسام بالمركز، وذلك ضمن سلسلة الاجتماعات التحضيرية المستمرة لامتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي. 

«تعليم الوفاق» تعلن استئناف الدراسة في طرابلس بعد العيد وتحدد موقفها من الامتحانات

وتناول الاجتماع، بحسب بيان للمركز اليوم، أوضاع الطلبة النازحين ووضع آلية لتسوية أوضاعهم الدراسية سواء الدارسين في سنوات النقل أو في الشهادات العامة، إذ تطرق الاجتماع لأعمال لجان الامتحانات المشكلة وحاجاته الأساسية لأداء أعمالها.

كما استعرض آخر المستجدات في عملية الفصل الإداري للمركز عن وزارة التعليم، وكيفية تحصيل الديون المستحقة الخاصة بالامتحانات عن السنوات السابقة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
«المتاريس» تتحول إلى رمز للاحتجاجات في ضواحي الخرطوم (صور)
عربى
يوسف الشريف يكتب عن محمد الزواوي في ذكرى وفاته: مؤرخ الناس
ثقافة وفن
وزير الخارجية المغربي: عدم التزام الفاعلين باتفاق الصخيرات عقَّد الوضع الليبي
ليبيا
بوخمادة: تلقينا تكليفات بمهام جديدة في منطقة الهلال النفطي والموانئ
ليبيا
سلامة: الليبيون لديهم مشكلة شرعية غير محسومة والانتخابات هي الحل
ليبيا
تغريدة ترامب تربك حسابات «ناسا والقمر»
علوم وتكنولوجيا
«قلبك وين».. أغنية ليبية بلحن عالمي (فيديو)
ثقافة وفن
سلامة من موسكو: الوضع الحالي في ليبيا لا يقتل العملية السياسية لكن يضعها بين ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي قدرة الإنسان القصوى على التحمل؟