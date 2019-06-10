شركة الكهرباء: تسخير كل الإمكانات لصيانة أضرار اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 04:06 مساء
محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (شركة الكهرباء -أرشيفية)

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، المهندس على ساسي، إن أهم أولويات الإدارة التنفيذية توفير الاحتياجات وتسخير الإمكانات لصيانة الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية، نتيجة الاشتباكات الدائرة على حدود العاصمة طرابلس، وإرجاع التيار للمقيمين أوالنازحين للتخفيف من معاناتهم، مع الإبقاء على وتيرة العمل السريعة لفرق الصيانة على مدار 24 ساعة لمواجهة الأزمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأزمة التابعة للشركة العامة للكهرباء، والخاصة بالأحداث الجارية في جنوب العاصمة، صباح اليوم الإثنين، لمراجعة ومتابعة جميع الإجراءات المتخذة والمستقبلية لمواجهة الأعطال نتيجة الاشتباكات الدائرة في جنوب العاصمة.

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وتشهد أطراف العاصمة طرابلس، مواجهات مسلحة منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش الليبي التابع للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما أدى لسقوط مئات القتلى والجرحى، فضلاً عن عشرات الآلاف من النازحين، بالإضافة إلى تضرر عديد الخدمات الحكومية، وعلى رأسها الشبكة العامة للكهرباء التي شهدت خسائر فادحة وأعطالاً بالجملة، وخروج عديد المحطات من الخدمة، بحسب الشركة العامة للكهرباء.

ووفق بيان الشركة اليوم، ترأس الاجتماع المدير التنفيذي المهندس علي ساسي، وبحضور مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات ورئيس لجنة الأزمة المهندس عياد القنيدي، ومساعد المدير التنفيذي للتشغيل المهندس محمد مختار، وعدد من المديرين العامين ومساعديهم وعدد من مديري الإدارات ومدير عام الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

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