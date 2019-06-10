ضبط 13 متهمًا بقضايا مختلفة في بنغازي

ضبط أعضاء مركز شرطة الكويفية، التابع لمديرية أمن بنغازي، 13 متهمًا في قضايا مختلفة من جنسيات ليبية ومصرية وسودانية وتشادية خلال أيام.

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن بنغازي، النقيب أحمد ضوء المسماري، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن المقبوض عليهم متهمون بالتعاطي والإتجار بالممنوعات، وقضايا سرقة، بالإضافة إلى أشخاص صادر بحقهم أمر ضبط وإحضار من قبل النيابة العامة.

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وأضاف المسماري، أن مراكز الشرطة في بنغازي بالعموم تواصل الحملات الأمنية، كل على مستوى نطاق اختصاصه، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.