النهر الصناعي: فتح شبكة المياه في غريان مساء اليوم

أحد مواقع منظومة النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن جهاز منظومة النهر الصناعي بمنطقة غريان فتح الشبكة الداخلية للمياه في الساعة السادسة مساء اليوم بالمدينة.

وناشدت الصفحة الرسمية لبلدية غات في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عدم إهدار المياه.

وفي مايو الماضي، أعلن جهاز النهر الصناعي تشغيل محطة الضخ الرابطة لتغذية جميع مدن الجبل، وذلك بعد التمكن من صيانة صمام التحكم في التدفق.

وأكدت إدارة النهر الانتهاء من تعبئة خزان أبو زيان والمقدر بأربعة أيام ستصل المياه إلى مدن غريان والأصابعة والقواليش وككلة والقلعة والرياينة والمشايشة.