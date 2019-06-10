بالصور.. محاولات إخماد حريق في غابة يفرن

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 01:55 مساء
من جهود إطفاء حريق غابة يفرن. (هيئة السلامة الوطنية)

تحاول فرق هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، إخماد الحريق في غابة يفرن بمحيط العاصمة، اليوم الإثنين، وذلك بحسب منشور للهيئة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، دون الإشارة إلى سبب اندلاعه.

ونجحت الهيئة مساء أمس في إخماد الحريق الذي نشب بالغابة 27، كما تمكنت بالتعاون مع فرق الإطفاء من صبراتة وصرمان وبو عيسى في إطفاء آخر بمتنزه صرمان.

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يذكر أن فرق الطوارئ في المؤسسة الوطنية للنفط، شاركت أمس في إخماد حريق الغابة 27، مشيرة في بيان لها، أن «الصراع القائم عرقل جهود رجال الإطفاء، وتسبب في تأخير عملهم».

وتشهد ضواحي جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني التابعة للقيادة العامة والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، منذ الرابع من أبريل الماضي، أودت بحياة مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.

من جهود إطفاء حريق غابة يفرن. (هيئة السلامة الوطنية)
سيارة إطفاء خلال جهود إطفاء حريق غابة يفرن. (هيئة السلامة الوطنية)
من جهود إطفاء حريق غابة يفرن. (هيئة السلامة الوطنية)
من جهود إطفاء حريق غابة يفرن. (هيئة السلامة الوطنية)
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