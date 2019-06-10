«عمليات صبراتة» تحتجز 11 مهاجرًا غير شرعي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 12:27 مساء
مهاجرون غير شرعيين عثرت عليهم غرفة عمليات صبراتة. (الغرفة)

أعلنت غرفة عمليات صبراتة، اليوم الإثنين، ضبط 11 مهاجرًا غير شرعي والعثور على قارب معد للهجرة في أحدث مداهمة أمنية تشنها الغرفة.

ولفتت الغرفة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى قوات تابعة لها عثرت على ثمانية مهاجرين غير شرعيين، صباح اليوم الإثنين، خلال مداهمة منزل أحد المطلوبين، منوهة إلى أن المهاجرين الثمانية هم رجل وست نساء وطفل.

وأشارت إلى ضبط ثلاثة مهاجرين غير شرعيين في إحدى البوابات الأمنية بالمدينة، وتسليمهم إلى جهاز مكافة الهجرة غير الشرعية.

وفي يوم الجمعة الماضي، أنقذت دورية تابعة للقوات البحرية 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في منطقة حقل البوري، (نحو 55 ميلًا شمال صبراتة).

3 مهاجرين غير شرعيين ضبطتهم غرفة عمليات في أحدى البوابات الأمنية بالمدينة. (الغرفة)
قارب معد للهجرة غير الشرعية ضبطته غرفة عمليات صبراتة. (الغرفة)
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