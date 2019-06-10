تركيب مولدات كهرباء ومحركات آبار في غات

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 10:25 صباحا
من أعمال إصلاح البنية الأساسية في غات. 10 يونيو 2019 (الهيئة العامة للموارد المائية)

أعلنت لجنة الأزمة المشكلة من الحكومة الموقتة لمتابعة أوضاع غات وتهالة والبركت، اليوم الإثنين تركيب مجموعة مولدات كهرباء بقوى مختلفة، ومحركات على الآبار، ومحطات تصريف مياه المجاري، في المناطق التي تضررت خلال الفيضانات التي ضربت تلك المدن الأيام الماضية.

وأكد رئيس اللجنة، الدكتور إبراهيم غلبون، في بيان، أن أعمال الصيانة مستمرة داخل بلدية غات، مشير إلى أن اللجنة في انعقاد دائم، وتتواصل بشكل دوري مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة، وفق الصفحة الرسمية للمؤسسة الوطنية للموارد المائية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتعرضت مدينة غات إلى كارثة غير مسبوقة منذ أكثر من 40 عامًا، إثر سيول اجتاحتها منذ يوم الإثنين الماضي، ما  أسفر عن وفاة 6 أشخاص، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 26 شخصا، في حين غرقت ثلاث قرى مجاورة وهي (أيسن، وتهالة، والعيونات).

 

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