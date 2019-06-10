اجتماع طارئ في بلدية سرت لحل مشكلة شح المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 يونيو 2019, 12:05 صباحا
عميد بلدية سرت مختار المعداني. (صورة من المجلس البلدي سرت).

عقدت بلدية سرت برئاسة عميد البلدية مختار المعداني، اليوم، اجتماعًا طارئًا لبحث مشكلة شح المياه بالمدينة وضواحيها منذ ثلاثة أسابيع عبر خزان أجدابيا الرئيسي.

وقال مدير مكتب الإعلام بالبلدية، محمد الأميل، لـ«بوابة الوسط»، إن «المجتمعين توصلوا إلى اتفاق أن تبدأ مديرية الأمن بسرت اعتبارًا من غد بإقفال صمامات المياه بالمشاريع الزراعية التي يبلغ عددها تسع مشاريع شرق سرت لكي يتم تعبئية خزانات المياه».

وأضاف الأميل أن المياه منطقعة منذ أكثر من 20 يومًا عن مدينة سرت عبر أجدابيا الرئيسي، مؤكدًا أن المخزون الاحتياطي بخزان القرضابية لايكفي احتياجات استهلاك سكان سرت والمخزون لا يتجاوز الآن 500 ألف متر مكعب.

ولفت إلى أن سكان سرت يستهلكون 45 ألف متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أنه جرى الاتفاق على عقد اجتماعًا موسعًا يوم الثلاثاء المقبل مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرافق المحلية بخصوص آلية موحدة لتوزيع المياه بالتساوي.

حضر الاجتماع عضو المجلس البلدي سرت غيت عبدالله، ومدير مديرية الأمن بسرت عميد الصديق بن سعود، ومدير فرع جهاز الرقابة الإدارية بسرت محمد أدياب ومدير جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى، مصطفى الشاوش، ومدير إدارة المرافق المحلية والأشغال العامة ببلدية سرت منصور دلة ومدير مكتب خدمات الشركة العامة للمياة والصرف الصحي سرت سعيد الغرشة، ومدير ادارة التشغيل والصيانة بالجهاز التنفيدى مشروع النهر الصناعي على حافظ.

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وتعاني المدينة خلال الشهور الماضية من شح المياه، بسبب «تركيب بعض المواطنين وصلات غير شرعية على خطوط التغذية الرئيسية»، بحسب بيان سابق للشركة العامة للمياه والصرف الصحي في المدينة، كما تعرضت لأزمة حادة في 26 مايو الماضي، حين تم «قفل الإمدادات المائية من خزان أجدابيا الرئيسي»، قبل أن تعود مجددًا.

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