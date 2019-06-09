سلامة يطلع وفدًا أوروبيًا على آخر تطورات الوضع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 09:11 مساء
غسان سلامة، مع وفد سياسي وأكاديمي وإعلامي أوروبي يزور ليبيا, 9 يونيو 2019

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، بوفد من السياسيين والأكاديميين والإعلاميين الأوروبيين الذين يزورون ليبيا بصفة شخصية.

وأوضح الممثل الخاص، في بيان اليوم، أبعاد الأزمة الحالية وتداعيات السياسات الخارجية الدولية، والأوروبية خصوصاً، على الوضع الليبي.

غسان سلامة يدعو لتحرك دولي عاجل لمنع حرب أهلية في ليبيا

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة من الرابع من أبريل الماضي، بين الجيش الليبي التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، فيما تشهد الساحة الدولية جهودا مضنية لإعلان وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية.

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