بالصور.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جالو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 08:37 مساء
جانب من عملية سير الامتحانات ببعض مدراس جالو (بوابة الوسط)

انطلقت بالمنطقة التعليمية جالو امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني 2018- 2019، لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، بحضور أكثر من 6 آلاف طالب وطالبة. 

وقال عدد من أعضاء هيئة التدريس في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن الامتحانات تسير وفق الخطة المعمول بها ضمن الجدول الزمني لوزارة التعليم، حيث تستهدف الفصل الرابع لمرحلة التعليم الأساسي إلى الفصل الثاني لمرحلة التعليم الثانوي. 
وأوضح أعضاء هيئة التدريس، أن جدول الامتحانات وضع بمعدل مادة واحدة يوميًا مما يساعد الطلبة في التحصيل العلمي، وتستمر الامتحانات لمدة عشرة أيام للتعليم الأساسي وأسبوعين لمرحلة التعليم الثانوي.

جانب من عملية سير الامتحانات ببعض مدراس جالو (بوابة الوسط)
جانب من عملية سير الامتحانات ببعض مدراس جالو (بوابة الوسط)
جانب من عملية سير الامتحانات ببعض مدراس جالو (بوابة الوسط)
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