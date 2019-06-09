أعضاء المجلس البلدي الشويرف يحلفون القسم القانونية أمام وزير الحكم المحلي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 06:19 مساء
أعضاء المجلس البلدي الشويرف يحلفون القسم القانونية, 9 يونيو 2019, (وزارة الحكم المحلي)

أقيم صباح اليوم الأحد، بوزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق، أداء مراسم القسم القانونية لأعضاء المجلس البلدي الشويرف، وعلى رأسهم حسن علي القذافي، عميد البلدية، أمام وزير الحكم المحلي الدكتور ميلاد عبدالله الطاهر.

فيما حضر حلف القسم مدير إدارة شؤون المحافظات والبلديات صلاح فطح وعدد من مديري الإدارات والمكاتب وموظفي الوزارة، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وأغلقت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في 20 أبريل الماضي، مراكز الاقتراع في بلديات الشويرف وبراك الشاطئ وإدري الشاطئ وأوباري والقرضة الشاطئ والرحيبات وزلطن، بعد انتهاء عملية التصويت، ليتم الإعلان عن النتيجة لاحقا، وأداء القسم لأعضاء المجلس البلدي الشويرف اليوم.

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