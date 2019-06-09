سفير هولندا: هجوم الجيش الوطني على طرابلس يهدد استقرار ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 05:37 مساء
سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز. (حساب السفير على تويتر)

قال سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز «إن الهجوم العسكري للجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين ويهدد استقرار ليبيا» وفق تغريدة نشرها اليوم الأحد عبر حسابه على موقع «تويتر».

وأضاف تومرز أنه «من المفارقات أن التطرف العنيف والإرهاب آخذان في الارتفاع»، مؤكدا على أنه «لا يوجد حل عسكري ممكن»، مشددا كذلك على أن «الحل الوحيد محادثات سياسية» بين أطراف الأزمة.

وتشهد ضواحي جنوب وجنوب شرق العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي مواجهات عنيفة بين قوات حكومة الوفاق الوطني وقوات الجيش الوطني الليبي التابعة للقيادة العامة بعد إعلان المشير خليفة حفتر عن إطلاق عملية عسكرية «لتحرير طرابلس».

وأودت الاشتباكات العنيفة الجارية منذ أكثر من شهرين بحياة مئات القتلى والمصابين وتسبب في نزوح عشرات الآلاف من العائلات من منازلهم إلى مناطق آمنة بحسب بيانات وكالات الأمم المتحدة العاملة في ليبيا.

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