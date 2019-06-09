«تسييري بنغازي» يعلن تنفيذ 200 مشروع خدمي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 01:22 مساء
رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر بو جواري خلال اجتماع بمفر البلدية اليوم. (بلدية بنغازي)

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر بو جواري، إن بنغازي عادت للازدهار، مشيرة إلى أنها «دخلت مرحلة جديدة تشهد فيها تنفيذ مشروعات تقدر بـ200 مشروع خدمي».

ودعا خلال، تهنئته الموظفين بعيد الفطر المبارك إلى «الوصول بالخدمات التي تقدمها بلدية بنغازي إلى مرحلة المواطنة وهو رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها البلدية للمدينة»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

على صعيد متصل، أعلنت بلدية بنغازي، السبت، استمرار أعمال رصف الشوارع حتى تشمل مختلف أحياء بنغازي، مشيرة إلى استكمال رصف قطعيات امتداد شارع سالم سويكر، حيث تقوم الشركة على إعادة صيانة الطريق وترميمها من الحفر والتصدعات.

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