استقرار العملات الدولية بالسوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 01:04 مساء

استقرت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية، في ثاني أيام تعاملاتها بعد إجازة عيد الفطر، إذ زاد سعر صرف كل من العملة الأميركية والعملتين الأوروبية والبريطانية.

وحسب متعاملين بالسوق، حافظ سعر صرف الدولار الأميركي على مستوى 4.40 دينار اليوم، وفق صفحات متداولة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما استقر سعر صرف اليورو على مستوى 4.94 دينار، وبقي الإسترليني عند 5.50 دينار. ولم يطرأ تغيير يذكر على صرف العملة التونسية التي بقيت عند 1.46 دينار، والليرة التركية عند 0.75 دينار.

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