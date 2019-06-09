زيارة تفتيشية إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ‎

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 12:13 مساء
من الزيارة التفتيشية لمستشفى الكويفية للأمراض الصدرية أمس السبت. (وزارة الصحة بالحكومة الموقتة)

أجرى مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة الموقتة، نور الفسي، زيارة إلى مستشفى الكويفية للأمراض الصدرية ببلدية بنغازي. واطلع  خلال جولته أمس السبت، على الأوضاع الصحية وسيّر الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمترددين.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة الموقتة قوله إن الزيارة جاءت بناء على تعليمات من وزير الصحة د. سعد عقوب، لتفقد المرافق والمنشآت الطبية ببلدية بنغازي وما جاورها، لبحث آلية تطوير جودة الأداء وفقًا لاستراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2019.

وأضاف أن الهدف من الزيارات الفجائية، تفقد مدى الجهوزية الكاملة، ومتابعة القضايا التي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية، وتقييّم الأداء الوظيفي للعاملين بأقسام الإيواء وأقسام الإسعاف والطوارئ .

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وتفقد الفسي أقسام الطوارئ، الإشاعة، مخازن الأدوية، خدمات الإعاشة والتغذية، النظافة، وإجراءات مكافحة العدوى والسلامة المهنية، والتي تأتي ضمن توجيهات وزارة الصحة لتنظيم سيّر العمل، وتطوير نُظم الطوارئ والخدمات، ومدى توافر الاشتراطات الصحية والقانونية، بهدف تنفيذ النهج الاستراتيجي للوزارة.

وأوضح أن الزيارة أثمرت عن تحديد حجم المشاكل التي سيتم بها إعداد تقارير شاملة لوزير الصحة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مما يؤدي إلى انتظام حسن سيّر العمل.

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