حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد (9 يونيو 2019)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، بينما تبقى معتدلة نسبيًا على ساحل الخليج ومناطق الساحل الشرقي.

وأرجعت النشرة الجوية الصادرة عن المركز ارتفاع الحرارة إلى تأثر مناطق الشمال الغربي والجنوب لامتداد منخفض جوي صحراوي، وتتراوح بين 34 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعًا طفيفًا غدًا.

كما تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيًا على مناطق ساحل الخليج والساحل الشرقي وتتراوح بين 26 و30 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب الممطرة اليوم على أقصى مناطق جنوب الكفرة.



رأس إجدير حتى رأس لانوف - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء صافية، وتكون الرياح : متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة تتحول بعد الظهر إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و 36 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 37 و41 درجة مئوية على الدواخل.



الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو – مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، وتكون الرياح: شمالية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة تنشط أحيانًا بعد الظهر على أقصى الساحل الشرقي ، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و30 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 34 و37 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة – سبها - غـات- غدامس - الحمادة

السماء صافية، وتكون الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و42 درجة مئوية.



الكفرة - السرير- تازربو

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على أقصى مناطق جنوب الكفرة مع سقوط أمطار متفرقة، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى خفيفة السرعة، فيما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و39 درجة مئوية.

وفيما يأتي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم ولمدة يومين على مدن ومناطق ليبيا

