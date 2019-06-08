سلامة يبحث مع السفير الإيطالي آخر تطورات الحرب في ليبيا

غسان سلامة مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو, 8 يونيو 2019, (بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو وناقشا آخر تطورات الحرب في ليبيا وما يرتبط بها على الساحة الدولية.

ووفقًا لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، شدد الطرفان على «ضرورة العودة إلى العملية السياسية».

سلامة يجدد مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة تكوين حشد دولي لوقف القتال في طرابلس، وإعادة طرفي الصراع إلى مائدة المفاوضات، بعدما دخلت الحرب في ضواحي طرابلس شهرها الثالث بين الجيش التابع للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، والتي اندلعت في الرابع من أبريل الماضي، بما خلف مئات القتلى وعشرات الآلاف من النازحين، بحسب منظمة الصحة العالمية.